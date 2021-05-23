隨著房價越來越高，不少人會選擇購買預售屋或是二手屋來控制預算，但預售屋蓋好後若是跟你所想的不同，就有可能會欲哭無淚。大陸一名男子在兩年前買下預售屋，準備當做新房來使用，付了款就沒再管這件事，蓋好之後他才帶著未婚妻來勘查，不料現場實況與未婚妻期望中的不一樣，男子因而遭到未婚妻毀婚分手，引起網友熱烈討論。

根據大陸媒體《搜狐新聞》的報導，一名持有建築師執照、來自大陸河北滄州的張姓男子，在2019年時10月時以200萬人民幣（約新台幣880萬元）於當地購買了一戶預售屋，準備當作新房，不過他在房子下訂後就沒再來現場勘查過，直到今年5月中旬房子蓋好後，他才在房仲的陪同下帶著未婚妻一起巡視他們的「新房」。

不料，到了現場才發現位於4樓的房子，外部竟有類似屋簷的設計，使房子的外觀看起來就像凹進去，光線不容易照進內部，內部空間相當的陰暗，他的未婚妻看一眼後當場發飆，氣得直接跟他說：「我沒辦法跟你結婚，你竟然花200萬只買了個“地下室”」，讓張男聽到相當傻眼，只能找建築公司理論，但業者卻堅持房子的建造設計都是符合標準的作業流程，房屋內於大寒日的實測日照時數也超過政府規定的2小時，因此對於張男的指控不予受理，張男只好找媒體為他發聲，認為自己是個建築師卻因這件事被毀婚，感覺受到奇恥大辱。

網友看到新聞後也紛紛留言「若有執照怎麼會不去現場勘查」、「這種女友不要也罷」、「買房子真的得靠運氣，運氣不好就噁心一輩子」、「我覺得發生這種事情還敢說自己是建築師也真夠丟臉」、「這男的只是用女友搏眼球，到底有沒有女朋友都不知道」、「自己不看清楚還怪別人」引發話題。