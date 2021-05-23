一般人若是遇到綁架或是犯罪現場，通常都會被嚇到不知所措，但美國一名11歲的小女孩，先前遭到歹徒襲擊時卻相當機智，掙扎時還不忘在歹徒身上留下證據，協助警方順利破案。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，位於美國佛羅里達州的艾斯康比亞郡，於本月18日發生一起綁架事件。當天一名11歲的小女孩愛麗莎（Alyssa）正在路邊的草地上等待校車，沒想到等待的過程突然出現一台轎車，並衝出一名持刀的歹徒抓住她，試圖將她抓上車，但愛麗莎極力掙扎反抗、大聲呼救，歹徒發現情況不妙才鬆手，趕緊開車逃離現場。

不過，愛麗莎在與歹徒激烈拉扯時，也偷偷將隨身攜帶的藍色「鬼口水」玩具塗抹在歹徒的手臂上，成功脫逃後也將線索告訴警方，讓警方在案發的幾個小時後就順利找到歹徒宣布破案。郡警局長西蒙斯（Chip Simmons）召開記者會時表示，他們在歹徒傑瑞德保羅斯坦加（Jared Paul Stanga）的手臂上，確實發現許多「鬼口水」，立即將他逮捕歸案。

事後愛麗莎接受電視台脫口秀《TODAY》的專訪，透露自己曾和媽媽一起觀看過犯罪影集《法網遊龍：特案組》（Law & Order: SVU），從影集中學到如何在歹徒身上留下記號，因此面對歹徒的威脅時，她便將學到的方法用在歹徒身上。