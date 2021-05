For those who keeps saying that KKM is manipulating data, tipu swab test. Kau fikir AKU suka-suka nak berpanas bawah matahari? Sampai nak pitam sampai kena jirus air bagai. Kau tk hadap nk kena tengok budak kecik meraung menggelupur sbb sakit kena swab. Trauma tau tak?! pic.twitter.com/LGHCI8g47u