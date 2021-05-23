新冠肺炎在全球持續延燒，近日除了台灣本土病例爆發外，馬來西亞也同樣面對嚴重疫情，今（23）日確診人數更是創下新高，新增6976起病例，連續5天都超過6000人確診，也讓當地醫療人力吃緊。近日一段醫護人員身穿防護衣，癱坐在椅子上潑水的影片曝光，讓眾人看到都相當不捨，忍不住鼻酸。

For those who keeps saying that KKM is manipulating data, tipu swab test. Kau fikir AKU suka-suka nak berpanas bawah matahari? Sampai nak pitam sampai kena jirus air bagai. Kau tk hadap nk kena tengok budak kecik meraung menggelupur sbb sakit kena swab. Trauma tau tak?! pic.twitter.com/LGHCI8g47u — jery⁷ ⟭⟬ the multifandom fanboy 🇲🇾 (@kangjery97) May 20, 2021

根據《World of Buzz》報導，這段影片是由網友哈奎爾（Jery Alif Haiqal）在本月20日上傳至推特，從畫面中可以看見4名穿著防護衣的醫護人員，其中2名疑似熱到快要暈倒，癱坐在椅子上，另外1名則拿著裝滿水的水桶，依序將水潑在他們2人身上；短短10秒的影片，才發布2天就已經超過28萬觀看次數、2.5萬人轉推、1.9萬人按讚，不少網友都紛紛留言，向這些辛苦的前線人員致敬。

哈奎爾也在內文中寫道：「那些一直說衛生局操縱數據的人，你覺得我們喜歡待在炎熱的太陽底下，面對這些悲劇嗎？你們不必看著孩子們在接受檢測時大哭，你們知道有多痛苦嗎？這些人一定要等到家人都染疫，才會相信大流行是真的嗎？拜託不要那麼自私」。

事後接受採訪時，哈奎爾透露自己其實在柔佛州擔任公衛助理，坦言這份工作的壓力確實非常大，每天面對這麼大量的確診病例，難免會有感到麻木的時候；另外哈奎爾也呼籲民眾盡量不要外出，並且持續為前線人員祈禱，「這對你們來說或許只是小事，但對我們而言卻意義重大」。