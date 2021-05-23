新冠肺炎在全球持續延燒，近日除了台灣本土病例爆發外，馬來西亞也同樣面對嚴重疫情，今（23）日確診人數更是創下新高，新增6976起病例，連續5天都超過6000人確診，也讓當地醫療人力吃緊。近日一段醫護人員身穿防護衣，癱坐在椅子上潑水的影片曝光，讓眾人看到都相當不捨，忍不住鼻酸。
根據《World of Buzz》報導，這段影片是由網友哈奎爾（Jery Alif Haiqal）在本月20日上傳至推特，從畫面中可以看見4名穿著防護衣的醫護人員，其中2名疑似熱到快要暈倒，癱坐在椅子上，另外1名則拿著裝滿水的水桶，依序將水潑在他們2人身上；短短10秒的影片，才發布2天就已經超過28萬觀看次數、2.5萬人轉推、1.9萬人按讚，不少網友都紛紛留言，向這些辛苦的前線人員致敬。
哈奎爾也在內文中寫道：「那些一直說衛生局操縱數據的人，你覺得我們喜歡待在炎熱的太陽底下，面對這些悲劇嗎？你們不必看著孩子們在接受檢測時大哭，你們知道有多痛苦嗎？這些人一定要等到家人都染疫，才會相信大流行是真的嗎？拜託不要那麼自私」。
事後接受採訪時，哈奎爾透露自己其實在柔佛州擔任公衛助理，坦言這份工作的壓力確實非常大，每天面對這麼大量的確診病例，難免會有感到麻木的時候；另外哈奎爾也呼籲民眾盡量不要外出，並且持續為前線人員祈禱，「這對你們來說或許只是小事，但對我們而言卻意義重大」。
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