我們為何能輕易在人群中認出家人或朋友的面孔？

如此理所當然的行為，其運作機制卻是科學界的重大奧祕之一！

從視覺到人工智慧，揭開人腦與電腦的「看見」之謎

幾乎大腦所有的行為，都與視覺息息相關，當我們了解視覺形成的原理，不僅能夠明白「看見」代表的意義，更能一窺大腦運作的堂奧。哈佛大學神經科學教授理查．馬斯蘭藉由解析眼睛的內在組成與行為，解答了關於大腦處理資訊的關鍵問題：即人類如何感知、學習和記憶資訊。

視覺神經細胞是高度特化、細緻而多元的神經細胞，一條視神經中約包含百萬根神經纖維，也因此「視覺的形成機制」一直是科學界亟欲解開的謎題。《眼見為憑：從眼睛到大腦，從感知到思考，探索「看見」的奧祕》分為三部分，理查．馬斯蘭帶領讀者從第一部「視覺的開始」出發，解說光線進入視網膜時發生的各項細節、介紹視網膜與視神經上功能不同的細胞及其機制；第二部分進一步闡述這些神經細胞如何各司其職接收訊息，並將其轉化為知覺的複雜神經網絡，讓我們對日常生活中幾乎不會意識到的「看見」，有了全新的認識，更將內容擴及電腦，闡述其如何藉由機器學習發展人工智慧；第三部分則嘗試討論知覺與思想，當電腦學會「看」，是否表示它有了自己的思想？電腦真能取代人腦嗎？或者還需要發展更多技巧？都在本書中有獨到的解析。

理查．馬斯蘭以風趣生動的口吻講述看似枯燥的理論機制，並廣納各種觀點；行文之間更不時點綴以合作過的傑出學者，以及在漫長研究過程中發生的大小事。透過深入淺出的筆觸，讓那些在實驗室裡度過的晨昏躍然紙上，帶領讀者一同參與這趟偉大的解謎之旅。

【精彩書摘】

有視力的電腦

現在最佳的臉部辨識電腦其實表現得非常棒，幾乎和人類一樣好，不過體積比人腦大太多了，而且需要消耗許多能量。我將說明兩類南轅北轍的方式。其中一類以規則為基礎，也就是說這個方法會嚴格遵守一連串特殊的分析步驟。大部分的人想到的會是這種，舉例來說，我在這一章開頭提到的那位堅持己見的航太工程師便是。為了方便說明，我把以規則為基礎的稱為「蠢方法」（dumb method），不過這一類中有些方法一點都不蠢。

第二類方式利用機器學習，模仿腦的運作，現在看來會是將來的主流，讓隱私權擁護者恐懼的也是這類方式。我們把這類人工智慧方式稱為「巧方法」（smart method）。我的描述將會集中在後者，主要是因為這些方法類似於神經元的行為，而我認為神經元是靈巧的。目前人工智慧法是臉部辨識的主流。

臉部辨識演算法中包括了數個任務：首先要認出有一張臉存在，然後分辨那是誰的臉。為了好玩，我們看看一個利用機器學習的臉部辨識演算法，這是由商業數學軟體MATLAB所提供的案例，值得你花一些時間瞧瞧，因為許多感知器也是以同樣的方式運作。一開始那些讓臉部納入標準座標的步驟，和以規則為基礎的演算法相同，前面已經說明過，接下來的步驟是：

把大批大批清理好的臉部影像（正面、光照均勻）輸入到多層級的神經網絡，訓練神經網絡為這些臉孔標上迪克、珍、比爾等名字的標籤。這是教導機器的步驟，對於輸入到機器的影像，你得告訴神經網絡說：「這張是比爾。」或「這張不是比爾。」

神經網路就如同其他感知器那樣採用反向傳播，調整各個連結的加權。當教師說「這張是比爾」時，最活躍的突觸會受到加強。唯一的差異在於計算能力強的系統會用到一整疊感知器，也就是人工智慧機器中那些隱藏層。反向傳播會逆著影響每個隱藏層，直到輸入層。

現在這個神經網絡已經過訓練，我們可以測試一下：找張比爾的影像輸入神經網絡，如果這個影像和用來訓練用的影像夠相似，其中一個決策器便接收到了很強的輸入，因為它的突觸之前受到比爾臉部各方位的影像而強化了。

神經網絡很大，而且見過了很多張臉，現在變得很靈巧，能夠在光照亮度不同的狀況下辨識出比爾臉孔的各個角度，不論他穿的是白襯衫或是紅T恤。在實際狀況中，用來訓練臉部辨識神經網絡的資料庫非常龐大。在以往使用的是汽車駕照的檔案資料，其中含有數百萬個已知身分的臉部影像。

很有趣的是，實際上我們並不知道神經網絡如何區分出比爾。皮膚的顏色？臉部高度和寬度之間的比例？直鼻或是鷹勾鼻？酒窩？青春痘留下的傷痕？還是以上全部？這些都在隱藏層中，都位於數不盡的連結裡。

(本文摘自《眼見為憑》/時報出版)

【作者簡介】

理查．馬斯蘭（Richard Masland, 1942-2019）

哈佛醫學院科甘傑出眼科學教授（David Glendenning Cogan Distinguished Professor of Ophthalmology）與神經科學教授。曾擔任世上最大視覺研究機構麻州眼耳醫院（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）研究主任多年。二十多年來擔任哈佛醫學園神經科學課程的主要教師，並因此得到兩座教師獎。他是美國科學促進會（AAAS）成員、前霍華德．休斯醫學研究所（Howard Hughes Medical Institute）研究員，以及普洛克特獎章（Proctor Medal）與愛爾康研究獎（Alcon Research Award）等諸多獎項的得主。他為視網膜的神經網路與逆轉失明的研究帶來了開創性的貢獻。