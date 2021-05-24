在台灣很少有機會可以在住宅中看見蛇類出沒，但外國卻時常有相關的事件傳出。近日泰國一名屋主到自家浴室時，突然發現儲存冷水的水槽內，居然有一條體型巨大的蟒蛇在「泡澡」，甚至一度還把頭探出水面，讓屋主嚇一大跳，立刻拍下照片分享到網路上，引起話題。

根據《World of Buzz》報導，近日「蟒蛇泡澡」的照片在泰國網路上瘋傳，一名屋主日前進到家中浴室後，發現一條體型巨大的蟒蛇居然泡在儲存冷水的水槽內，途中甚至還將頭探出水面，就像是在跟剛剛進到浴室的屋主說「嗨」，絲毫沒有緊張、想逃跑的感覺。

屋主在驚嚇之餘，也拍下照片PO上網，很快就引起網友熱議，大家對此也都相當害怕，紛紛留言：「如果是我早就暈倒在浴室門口了，哪有可能還拍照」、「我的天，這就是我不喜歡在廁所儲水的原因」、「會不會是天氣太熱了啊？所以才會泡在水裡」、「明天彩券開獎，屋主要報個明牌嗎？」、「如果沒有注意到這條蛇，直接開始洗澡，豈不是會嚇死」。

事實上，泰國很常發生在住家內發現蛇的事件，而且通常牠們都會從馬桶中竄出，今年3月28日，居住在沙沒巴干府（Samut Prakan）的45歲男子，上廁所時突然感覺屁股被頂了一下，他起身查看馬桶，居然發現裡面有一條2.4公尺的蟒蛇，讓他嚇一大跳，所幸在專業捕蛇人的幫忙下，成功將蟒蛇抓住，並帶到野外放生。