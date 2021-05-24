現代人工作及生活壓力大，許多人一回家後便癱軟在沙發上，甚至「瞬間斷片」呼呼大睡，但有時候沒有意識的睡著，可能會發生無法預料的結果。英國一名女子日前找來一群姊妹前往別墅狂歡，並與姊妹們一同在浴缸中泡澡，沒想到她突然一陣睡意就這樣昏厥過去，醒來時才發現自己的右腿不見了。

根據英國媒體《METRO》的報導，一名25歲的英國女子勞倫布里格斯（Lauren Briggs）日前找來一群女性好友在別墅中開心開趴，玩累了就與閨蜜們進入浴室的大浴缸中一同泡澡，但她疑似太過疲累，泡到一半就在浴缸中沉沉睡去，朋友見狀後趕緊將她移至床上休息。不料，隔日好友們起床後發現勞倫布里格斯怎樣都叫不醒，於是通報救護人員將她送往醫院搶救。

沒想到醫師診斷後發現，勞倫布里格斯竟罹患「猛爆性腦膜炎雙球菌菌血症」，必須儘快切除左腳腳趾及右腿才能保住性命，勞倫布里格斯的58歲母親特蕾西（Tracey）聽到後差點昏倒，但也不得不同意醫生的建議，為她簽下切除同意書，醫生才能進行緊急手術。而醫生推測，勞倫布里格斯會突然染病的原因，很可能是因為別墅中的浴缸排水管路不乾淨，排出的水份中含有腦膜炎雙球菌，剛好她的腳上又有傷口，讓病菌有機會從傷口進入體中。

所幸手術過程相當順利，勞倫布里格斯成功撿回了一條命，但她醒來後卻相當崩潰，心理無法接受自己在昏迷時的種種遭遇，認為上天給她開了一個大玩笑，如今她不僅無法繼續擔任接待員的工作，也因為心理問題產生言語障礙，必須接受心理治療才能逐漸康復。