自古以來馬戲團帶給人們的樂趣，就是將本性兇猛的野獸，訓練成溫馴乖巧的小白兔，但若是管教不當造成動物受虐，這些動物也可能會用更殘忍的方式「回報」。俄羅斯一處馬戲團近日發生母獅表演中突然失控咬傷馴獸師的案件，一名孕婦當場被嚇到癲癇發作，現場尖叫聲不斷。

根據外國媒體《METRO》、《每日郵報》的綜合報導，俄羅斯一間馬戲團在本月22日時發生一起驚悚事件。從觀眾所拍攝的影片中，可見一名馴獸師麥克斯歐洛夫（Maxim Orlov）帶著兩頭母獅準備上場，剛開始母獅看起來十分正常沒有任何異狀，兩隻獅子進場後還玩了起來，沒想到下一秒其中一隻母獅玩性大發突然撲上馴獸師並咬著他的小腿，使他整個人失去重心倒在地上。

馴獸師麥克斯為脫離母獅的攻擊，不斷揮舞手中的棍棒試圖驅離母獅，另外兩名工作人員見狀後也立即拿出長棍，隔著圍欄驅趕母獅，咬著馴獸師的母獅這才鬆口讓他有機會逃走，但母獅似乎還沒玩夠，沒多久又再度將馴獸師撲倒在地，另一頭母獅也加入「戰局」，最後工作人員也以同樣的方式將牠們驅離。

這驚險的一幕讓現場民眾嚇到驚聲尖叫，趕緊逃離表演場地，但其中一名孕婦卻因驚嚇過度導致癲癇發作送醫治療。馴獸師則是遭到獅子兩次猛烈的攻擊，造成手臂及大腿都有嚴重的咬傷，同樣被送往當地一處醫院治療。

對此，馬戲團表示這隻攻擊馴獸師的母獅，是5歲的「Vega」，平時的個性就十分調皮，沒想到會造成這次的意外，未來將不再讓牠進行表演也會幫牠覓尋適合的新家，並由動物園中的另一隻幼獅加入馬戲團。

網友看到消息後紛紛留言「馬戲團本來就應該消失」、「就讓下一頭獅子咬他，看他們還要不要繼續經營」、「還想再被咬？」、「獅子也是可憐，明明可以無憂無慮的在草原上卻要被人類虐待」，引起網友熱烈討論。