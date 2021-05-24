自助吃到飽餐廳的食物多元，但許多店家價格不斐，怎樣才能「吃回本」，一直以來都是熱門的討論話題。近日大陸一名女子到海鮮自助餐廳用餐，拿了整桌的鮑魚狂嗑，沒想到此舉引起老闆的注意，居然走到女子餐桌旁問東問西，影片曝光後引發網友熱議。

根據陸媒報導，大陸河北秦皇島一名女子日前到海鮮自助餐廳，花費118人民幣（約新台幣512元）用餐，她拿了滿滿一桌的鮑魚，大約有數百顆，沒想到此舉居然引起老闆的注意，立刻走到女子桌邊拍攝影片，並問：「鮑魚能吃得了嗎？美女」，女子看到鏡頭後先害羞閃躲，隨後輕聲回答：「能」。

老闆似乎是想藉機宣傳店家，又接著問：「花多少錢吃的呀？」，但女子不願意再多做回應，只是繼續低著頭吃東西，老闆見對方不說話，自己回答：「118對不對？不限時、不限量是不是？多吃點啊」，之後見女子沒有要理自己的意思，只能識趣地離開，臨走前還說了一句：「就愛吃鮑魚，別的都不愛吃」。

網友們看到影片後，都覺得老闆的舉動並不適當，除了沒有經過客人同意就拍攝影片外，還有些咄咄逼人的態勢，讓客人無法安心用餐，紛紛留言批評：「人家正常吃飯，拍這個影片什麼意思，自己定的消費規則，別讓人感覺玩不起」、「做得起自助餐，還怕客人吃？」、「老闆想拍片宣傳店家可以，但要先提前告知客人，這樣實在尷尬」、「這話問的，是不是玩不起呀？」。