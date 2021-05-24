加拿大一名女網友日前在網路上PO文揭發男顧客「腳踏兩條船」的離譜行為，沒想到竟真的被「正宮」女友的閨密看到，成功揭發男顧客的欺騙行為，引起網友熱烈討論。

根據外國媒體《每日星報》與《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為@ferreiroroche的女網友艾麗（Eli），本身職業為知名品牌潘朵拉（Pandora）的銷售員，擁有濃眉大眼與精緻五官，與好萊塢知名女星莉莉柯林斯（Lily Collins）十分相似，加上她經常分享私底下的有趣生活，因此逐漸在網路上打開知名度。

艾麗近日再度於社群平台上分享工作時遇到的瞎事，她在影片中表示「如果妳的男朋友叫傑克，而且也住在蒙特婁（Montreal）的話，那他可能給妳及小三同時買了2枚戒指，而妳值得更好的男人」。

原來這位名叫傑克（Jake）的男顧客，日前到店裡請艾麗幫忙挑選1枚紅色心型單石戒指，以及1枚透明之心單石戒指，竟是為了討好自己的女友跟小三，讓艾麗相當生氣，雖當下她還是為男子服務，也知道這是客戶隱私，如今她已不在潘朵拉工作，因此決定公開這個消息，希望他的女友不要再被蒙在鼓裡。影片一出吸引大批網友轉發，男子女友的閨密竟也看到了她的影片，特別留言感謝她的仗義直言，讓好友成功脫離渣男。