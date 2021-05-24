大自然是個弱肉強食的殘酷世界，雖然一切都只是自然法則，但看在人類眼中還是會有些不忍心。近日一名導遊到東非坦尚尼亞進行野生動物之旅時，意外目擊到殘忍的一幕，一隻小牛羚似乎和媽媽走失了，虛弱的牠佇立在路中休息，豈料卻被附近的花豹盯上，最終不幸慘遭咬死。

落單小牛羚慘被花豹盯上，變成美味大餐。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日上傳了一段影片，由36歲導遊的基亞茲（Francis Kijazi）所拍攝，日前他帶著遊客前往位於坦尚尼亞（Tanzania）的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）進行野生動物之旅，途中他們發現了一隻花豹，跟著牠前行將近40分鐘後，在一片草地上看見了一隻疑似走失的小牛羚，因為脫水又疲憊，所以正停在原地休息、節省能量。

花豹也同樣看見了這隻獵物，立刻從樹上跳了下來，悄悄地走到小牛羚的身後，並坐下靜靜觀察，基亞茲指出，這隻花豹看起來對小牛羚的姿勢和行為感到非常困惑，直到5分鐘後，才終於撲到小牛羚的身上，狠咬牠的脖子，等到小牛羚死掉，才把牠的遺體拖到一旁的相思樹下享用。

目擊到這殘忍的一幕，基亞茲表示：「這讓我感到興奮、好奇，同時也有些焦慮、難過，因為我覺得這並不是一場公平的比賽，但我也希望看見花豹贏得勝利的結局」；基亞茲也透露，在他11年的職業生涯中只看過5次花豹，「這次是非常難得的發現，而且還在這麼開放的空間發生，讓它變得更特別了！」。