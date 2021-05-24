現代人生活壓力大，為了維持家中的經濟，不少人開啟「斜槓人生」從事副業來增加收入，也可能從中挖掘從沒想過的興趣。大陸一名修腳皮的師父，原本只是為了維持家中的經濟而學習這項技術，沒想他竟從中獲得靈感開始創作，而且創作的材料來源還是大家意想不到的「身體部位」，因此在當地成為家喻戶曉的人物。

根據大陸媒體《騰訊網》的報導，一名來自大陸安徽省的47歲男子魯可水，10幾歲時因為父親罹患重病，使他必須一人扛起家中的經濟，而當時什麼都不會的他，只能硬著頭皮跟著重病父親學習修腳皮的技能，父親去世後接手父親的事業，開啟修腳皮的人生。

剛開始魯可水因技術不精無法幫客人好好服務，因此再度拜師學藝，待修腳皮的技術到達爐火純青的地步時，他便有固定的客人，並透過客人的介紹，使生意越做越大，最後還開了一間自己的店，成功養活一家人。

但某日魯可水看見有人用「鐵水作畫」時，突然靈光乍現，嘗試用客人修剪下的腳皮，以不同的厚度區分，清洗乾淨後再黏貼成畫，沒想到竟讓他做出了興趣，還製作出精美的「腳皮」清明上河圖掛在店內牆上供人欣賞，有人甚至開出20萬人民幣（約新台幣87萬元）的高價向他購買，但魯可水卻表示作畫純屬興趣，並不想靠它致富，因此拒絕了不少人，不過魯可水的創作還是使他爆紅，成為當地有名的人物。