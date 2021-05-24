鱷魚是最凶猛的爬蟲類動物之一，牠們會透過強大的下顎咬住獵物，並一口吞下，但偶爾也會出現「落漆」的時候。近日澳洲一群遊客到鱷魚公園玩耍，並向岸邊的鱷魚拋肉塊餵食，一隻長達5公尺的巨鱷見狀，立刻張開大嘴猛咬，豈料下秒卻「嘴眼不協調」，沒有成功接到食物。

根據《每日郵報》報導，凱特（Carlia Kate）在本月22日前往位於北領地達爾文的鱷魚公園（Crocodylus Park），當時她和一群遊客一起坐在觀光上欣賞風景，岸邊還有許多正在休息、曬太陽的鱷魚，之後有遊客一時興起，拿起準備好的豬肉塊，想要拋給鱷魚食用。

從影片可以看到，當時一隻長達5公尺、名叫泰迪（Teddy）的鱷魚正站在沿岸上，船上的遊客將一大塊豬肉丟向牠，泰迪見到食物來了，立刻張大嘴巴猛咬，然而卻「嘴眼不協調」，和這頓免費的大餐「擦嘴而過」，豬肉塊從斜坡上滑落，泰迪則不知所措地張著嘴呆愣在原地。

雖然之後遊客有再給予泰迪第二次的餵食機會，但牠仍舊無法順利接住肉塊，只好趁著其他鱷魚過來搶食之前，連忙咬起掉在地上的食物。

網友們看到影片都覺得相當搞笑，還開玩笑表示泰迪可能是全澳洲最不協調的鱷魚，其他人則笑說：「如果錯過了第一塊肉，還可以獲得第二塊肉，聽起來是個不錯的選擇」、「牠在岸上看起來不協調，但我敢保證，下了水這個問題就會馬上消失」、「遊客的餵食讓牠胖到變得不靈活了」。