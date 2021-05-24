大部分的夫妻在婚姻關係中都十分信任彼此，但有些人卻利用這份信任，以各種意想不到的方式來欺騙另一半。國外一名女網友日前在網路上分享前夫外遇時的誇張行徑，透露自己竟然是看到報紙的新生兒出生公告，才得知丈夫原來還有另一個家庭，讓網友們看傻了眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，自從一名TikTok帳號為mamatoria28的女網友，在網路上分享自己前夫外遇時的誇張行徑後，便在平台上掀起一股「如何發現前任外遇」的熱潮，不少女網友紛紛上傳影片分享自己如何被批腿的誇張事件，其中一名女網友艾米艾迪生（Ami Addison）的案例最令網友感到驚訝。

艾米艾迪生在影片中表示，她有一個很棒的故事，那就是她曾與前夫結婚10年育有3名孩子，某天她在辦公室裡拿起報紙查看當天的新聞時，竟在報紙所刊登的新生兒出生公告欄中發現自己丈夫與另一名女性的名字，另外還有寶寶的出生年月日、性別，以及出生的醫院，當下她就感到十分可疑，立即搜尋了該間醫院的新生兒資料。

沒想到一查之下才發現，自己的老公確實與另一名女子在公告發出的幾日前生下了一名男孩，但最慘不只如此，他們竟然在一年半前還生下一個女兒，讓艾米艾迪生當下宛如晴天霹靂，趕緊帶著3名孩子住進飯店遠離丈夫，等她冷靜下來思考才想起丈夫種種的「出軌訊號」，例如無法解釋的加班時間、經常應酬外出吃飯，以及每月給的家用不一等等，最後艾米艾迪生也選擇結束這段荒謬的婚姻。

艾米艾迪生離開渣男後，如今的她已與第二任丈夫結婚8年，不僅感情始終甜蜜也共同生下1子，成為幸福的4寶媽。她的影片吸引將近3萬人轉發及上百人留言，表示「這是我看過最誇張的出軌分享」、「妳太棒了，超勇敢」、「好險妳離開他了」、「女人真的不能太傻，發現外遇就趕緊跑」，引起話題。