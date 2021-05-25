A body of a 37-year-old man was allegedly buried in a heap of cow dung by his family in a bid to revive him in the Surguja district of #Chhattisgarh.https://t.co/9suGdeKaHy — IndiaToday (@IndiaToday) May 20, 2021

印度一名37歲男子日前慘遭雷擊，然而他的家屬第一時間並沒有將他送醫，而是迷信的將男子屍體埋在牛糞堆中，深信能讓他「起死回生」。不過事與願違，家屬在數小時後，才又重新將男子屍體挖出緊急送醫，而醫師們對他曾被埋入牛糞堆的事大感吃驚，只能無奈宣告男子早已死亡。

綜合外媒報導，印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）男子慕提克（Lakhanpur Mutki）19日慘遭閃電擊中，當場失去呼吸心跳，由於該地區普遍迷信，慕提克的家屬堅信，被閃電劈中而死的人，可以透過埋入牛糞堆中獲得「重生」，因此第一時間並沒有將慕提克送醫急救。

根據流出的畫面可見，慕提克臉部朝上，被埋在牛糞堆中，只露出一顆頭，身旁則圍坐著他的家屬，不過顯然此舉無法讓人「復活」，慕提克的屍體在數小時後又被挖出送到醫院。

當地醫師Premsukh Kerketta看見沾染滿身牛糞的屍體相當震驚，只能無奈宣布慕提克已死亡，對於家屬的迷信行徑，醫師表示，家屬們似乎真的相信將人埋在牛糞就可以起死回生，「但慕提克確實已經死了」。

事實上，這類因為迷信而害人致死的事件不勝枚舉，2019年印度奧里薩邦孫達爾加爾（Sundergarh）就有村莊發生類似事件，兩名男子在返家途中被落雷擊中，其中一人當場失去意識，但事後村民第一時間不是將男子送醫，而是埋入牛糞堆，想讓他「復活」，數小時後因為全無反應，才又將男子送醫，但醫師證實他已死亡。