愛因斯坦是全球公認的天才以及發明家，他所創立物理學以及相對論至今仍相當受用，無人能超越。但近日英國卻出現一名小小天才，IQ僅次於愛因斯坦，還獲得世界頂級高智商組織門薩（MENSA）的入籍邀請，讓不少人大感驚訝。

根據外國媒體的報導，來自英國大巴爾（Great Barr）的3歲女童達亞爾考爾（Dayaal Kaur），13個月大時就能熟知26個英文字母，2歲能背誦整個太陽系中的所有行星，並且擁有5歲小孩才有的算數及識字能力，3歲進入幼稚園就讀時，老師也發現達亞爾考爾的學習能力超越其他同齡小孩，因此建議她的父母讓她參加門薩的高智力測驗，沒想到達亞爾考爾竟在IQ測試中獲得142的高分，分數僅次於愛因斯坦的160分，讓所有人相當驚訝，成功入籍門薩的會員。

據了解，世界頂級高智商組織門薩僅接受英國申請人的智商為在當地人口排名前2%，才能參與測驗，無論種族、膚色、宗教、職業如何，只要符合資格便能申請，目前會員人數大約為14萬人。而年僅4歲的達亞爾考爾，智商竟是全國排名前0.01%，相當聰明，因此也被大家譽為「天才女孩」。

事實上，達亞爾考爾的父母皆為普通人，39歲的父親薩爾布吉特辛格（Sarbjit Singh）是一名牧師，32歲的母親拉傑溫德（Rajvinder）則是一名律師，他們透露女兒平常十分喜歡看太空方面的書籍，也能輕鬆理解科幻電影裡的各種場面，閱讀速度相當快，2歲時就能與大人「正常溝通」而不是牙牙學語，有時候問的問題就連大人也回答不出來，必須上網找答案，但他們還是十分樂意幫達亞爾考爾購買大量的書籍給她閱讀。

另外，達亞爾考爾不僅智商高，個性也相當幽默風趣、社交能力也很強，她的父母打算讓3歲的達亞爾考爾跳級就讀1年級，讓她面臨更多未知的挑戰並不斷學習。