無論是人還是動物，都會有疲累不堪的時候，甚至站著就有可能睡著。日本一名飼主日前便拍到家中白柴「度估」時的畫面，牠撞到桌子驚醒後一臉懵，不知道發什麼事，讓網友們全笑歪。

推特帳號為「Banira_163」的日本飼主，自從養了白色柴犬「Mix」後，便經常在網路上分享愛犬的日常與逗趣的互動，加上Mix偶爾會對著鏡頭眨眼放電，萌樣融化不少人，在網路上逐漸吸引人氣。

日前飼主再度更新愛犬近況，只見Mix坐在地上，疑似環境太過舒服使Mix一閉上眼睛便開始搖頭晃腦打起瞌睡來，Mix晃著晃著下一秒臉頰就「親」上一旁的桌子，這一撞也把牠給撞醒，一臉露出「怎麼了？」、「發生什麼事？」的呆萌表情，讓一旁的主人笑到東倒西歪。

飼主將這可愛的畫面拍下上傳至網路上分享，引起6.8萬人觀看轉發，網友紛紛留言「牠的表情實在太可愛了」、「真的是一臉滿頭問號」、「Mix：我是誰、我在哪、這是什麼地方？」、「這大概是我今天看到最好笑的影片」、「好想抱緊處理」、「來來～姐姐給你秀秀」、「主人的笑聲真過分，哈」。

事實上，Mix也不是第一次被拍到打瞌睡的畫面，先前天氣冷時牠也曾窩在客廳的暖墊上打起瞌睡，可愛模樣同樣讓網友們融化，直呼「太卡哇伊了」。