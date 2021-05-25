This is a before and after yearbook photo taken of Bartram Trail 9th grade high school student, Riley O’Keefe.



She says it was deemed inappropriate by the school and photoshopped in the printed edition.



Parents and students are now asking for a major change.@ActionNewsJax pic.twitter.com/f8MjkZMDOw — Ben Ryan (@BenRyanANJax) May 20, 2021

畢業紀念冊記錄了每一個求學階段的校園點滴，對大部分畢業生而言，無疑是最珍貴的物品，不過美國佛羅里達州一所學校的80多位女學生，在拿到畢業紀念冊後全氣炸了，因為校方竟在她們的照片上動手腳，擅自在胸部位置打上「色塊」，遮擋露出的乳溝，乍看之下如同平胸一般，讓她們不禁質疑校方物化女性。

綜合外媒報導，佛羅里達州巴特拉姆高中（Bartram Trail High School）一名15歲國三生萊莉（Riley O'Keefe）提到，拿到畢業紀念冊當天，滿心期待的翻閱內頁，沒想到卻發現自己照片中的胸口位置被打上「黑色色塊」作為遮蔽，陸續翻了幾頁畢冊後，更進一步發現，其餘80幾位女學生的乳溝也全數被刻意用色塊擋住「女性第二性徵」，反倒是男性游泳隊成員「僅穿著泳褲入鏡」的照片，也不見任何後製修圖。

眼見自己的照片被校方動手腳，萊莉起初感到困惑，後來逐漸轉為憤怒，痛批校方物化女性和性別歧視，另一名準畢業生伊安內內（Zoe Iannone）提到，拍攝照片當天她充滿自信，沒想到畢冊上的照片卻被用與上衣同色系的粉紅色塊遮擋，讓她感到不自在，「為什麼要對我的胸部位置做特殊處理？」

面對愈來愈多的學生和家長反彈，校方解釋，這次畢業紀念冊是由女老師負責，學校方面也不認為女學生的穿著有任何不雅之處，目前會進行部分調整，並開放讓感到不適的學生們退費。