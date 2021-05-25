畢業紀念冊記錄了每一個求學階段的校園點滴，對大部分畢業生而言，無疑是最珍貴的物品，不過美國佛羅里達州一所學校的80多位女學生，在拿到畢業紀念冊後全氣炸了，因為校方竟在她們的照片上動手腳，擅自在胸部位置打上「色塊」，遮擋露出的乳溝，乍看之下如同平胸一般，讓她們不禁質疑校方物化女性。
綜合外媒報導，佛羅里達州巴特拉姆高中（Bartram Trail High School）一名15歲國三生萊莉（Riley O'Keefe）提到，拿到畢業紀念冊當天，滿心期待的翻閱內頁，沒想到卻發現自己照片中的胸口位置被打上「黑色色塊」作為遮蔽，陸續翻了幾頁畢冊後，更進一步發現，其餘80幾位女學生的乳溝也全數被刻意用色塊擋住「女性第二性徵」，反倒是男性游泳隊成員「僅穿著泳褲入鏡」的照片，也不見任何後製修圖。
眼見自己的照片被校方動手腳，萊莉起初感到困惑，後來逐漸轉為憤怒，痛批校方物化女性和性別歧視，另一名準畢業生伊安內內（Zoe Iannone）提到，拍攝照片當天她充滿自信，沒想到畢冊上的照片卻被用與上衣同色系的粉紅色塊遮擋，讓她感到不自在，「為什麼要對我的胸部位置做特殊處理？」
面對愈來愈多的學生和家長反彈，校方解釋，這次畢業紀念冊是由女老師負責，學校方面也不認為女學生的穿著有任何不雅之處，目前會進行部分調整，並開放讓感到不適的學生們退費。
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