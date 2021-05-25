印度一隻大象日前不慎掉落到一處深溝當中，雖然牠拚盡全力想要爬上來，卻因為四周的泥土太過鬆軟，讓牠不斷滑落，所幸相關單位發現後，出動挖土機，順利將大象從深溝中救出，2分鐘的營救影片在網路上爆紅，引發網友熱烈討論。

Saidpur Coorg. God bless them pic.twitter.com/T9ox9jhpmf — satish shah (@sats45) May 19, 2021

根據《今日印度》報導，上星期在印度西卡特山脈果達古縣（Coorg），被發現有一隻大象意外掉落到滿是泥濘的深溝當中，雖然牠很努力想要靠自己的力量爬上平地，但由於周遭泥土太過鬆軟濕滑，讓牠的後腿不斷滑落。

相關人員接獲消息後，立刻出動挖土機前往現場，並從下方頂住大象的屁股，慢慢將牠托上平地，不久後大象終於順利爬出，現場的人員也都興奮地歡呼，還放鞭炮慶祝。

將近2分鐘的影片曝光後，引起眾多網友的關注，截至目前為止已經超過181萬觀看人次、4.7萬人按讚，有網友發現，大象在獲救後還回過身來湊近挖土機，似乎是在表達感謝，但也有人持反對看法，認為「這頭野生大象被困在這裡，就算被救上來後也還是驚魂未定，比起對挖土機表達謝意，看起來更像是想攻擊挖土機」。

另外也有不少網友批評，覺得對大象放鞭炮是非常不恰當的行為，對此森林服務處官員拉曼（Sudha Ramen）出面解釋：「使用鞭炮可以將動物驅趕回森林，這樣牠就不會因為壓力而攻擊任何人」。