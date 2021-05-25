隨著新冠肺炎疫情持續在各國延燒，美國為提高民眾接種疫苗的施打率，積極與商家合作頻頻推出各種優惠措施，而美國知名情色大亨拉里弗林特（Larry Flynt）近日也加入推廣戰局，直接在個人經營的脫衣舞俱樂部門口設置疫苗接種站，並表示「打完疫苗就讓脫衣舞孃陪你嗨」，吸引大批民眾前往施打，也在網路上引起話題。

根據《美聯社》以及國外媒體的綜合報導，美國當局為有效控制新冠疫情，日前宣布將國家疫苗的施打目標定為75%，而內華達州雖已有46%的12歲以上民眾接受過一次疫苗施打，但近期的施打率卻急速下降，讓當地政府相當擔憂，積極尋求各大企業合作，推出各項接種疫苗的優惠方案，希望能夠促使更多民眾施打疫苗。

美國知名情色大亨拉里弗林特日前看到新聞後便突發奇想，主動聯絡當地政府申請設置合法的疫苗接種站，他更請出「當家花旦」知名脫衣舞孃JoJo Hamner為民眾示範，只見她僅穿著一件黑色蕾絲內衣及口罩在自家店門口施打疫苗，吸引大批民眾爭相圍觀，也引起當地媒體採訪。

拉里弗林特表示，只要打完疫苗就會收到一張接種證明的會員卡，拿到會員卡的人能同時帶5名朋友免費入場，並免費享用酒水，近距離的與脫衣舞孃們互動，宣傳效果十足，本月21日開放接種疫苗當天便吸引100多人到現場施打，當晚就能進場與舞孃們狂歡。

負責接種的護理師也大大稱讚拉里弗林特的好點子，因為他的作法不僅十分有創意，也成功吸引喜歡新鮮感的年輕人來施打疫苗，大大提升接種的人數。