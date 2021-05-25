只要家裡的狗狗夠忠心，通常只要主人一叫便會衝來身旁，因此網路上近日流行起「2人反向跑，看狗更愛誰」的遊戲，而發起這項挑戰的飼主是一對男女，拍了影片才發現愛犬竟陷入選擇障礙，在原地瘋狂旋轉，讓網友們全笑翻。

TikTok帳戶為@kamilandra_的外國飼主，日前在社群平台上曬出挑戰影片，想測試看看家中的愛犬更愛誰，只見她與另一半以及愛犬站在一個空地中央，倒數計時3、2、1後，兩人便朝相反方向奔跑，愛犬看到此景後嚇了一跳停在原地，而兩人則是在不同地方呼喊著愛犬的名字，讓牠瞬間陷入選擇障礙，一下往左、一下又往右，最後竟開始像陀螺式的原地旋轉，讓這對情侶忍不住哈哈大笑，並將這可愛的畫面拍下上傳。

沒想到竟引起超過2百萬人觀看按讚，網友紛紛留言「兩個都很愛，於是變成陀螺轉」、「狗：為什麼要逼我做選擇」、「怎麼辦？我愛把拔也愛馬麻」、「我選擇我自己（旋轉）」、「無庸置疑這隻狗是天坪座」、「別欺負有選擇障礙的狗」、「牠一定很崩潰」、「我就在這裡轉到你們回來」。

他們的影片爆紅後也吸引不少飼主加入「狗更愛誰」的挑戰，而其中一位女網友所養的兩隻愛犬剛開始也會跟著其中一人跑，後來兩隻狗乾脆坐著不動，最後再決定要跟誰，逗趣互動同樣萌翻網友。