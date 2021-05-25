新冠肺炎疫情全球拉警報，印度不少病患都必須倚靠氧氣設備才能順暢呼吸，日前網路上就瘋傳一張印度婦女戴氧氣罩煮飯的照片，一旁還特別以文字標註「無條件的愛＝母親」，照片曝光隨即引爆網友怒火，認為母愛不是父權社會用來箝制女性的藉口，「這不是母親，這是奴隸！」

根據印度《Times Now》報導，網路上日前瘋傳一張印度婦女戴氧氣罩，站在廚房煮飯的照片，畫面中可見，該位婦女即便已經戴著氧氣罩，卻還是在廚房裡做菜，一旁的文字標註還寫著「無條件的愛＝母親，她從不下班」（Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.）。

不過隨著照片被不斷轉發，一再引爆網友怒火，就連印度知名歌手Chinmayi Sripada也在推特發文痛批，究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」，並指出，雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶，但就算這是虛構場景，仍應該停止宣揚「無條件的母愛理論」，強迫婦女不能休息；印度電影製作人Naveen Mohamedali也表示，「這不是愛，這是社會結構下的奴隸制度」。

不少網友也紛紛留言回應「不是該讓她休息嗎？」、「這很不人道」、「簡直是奴隸制」、「這才不是愛，是酷刑和虐待」、「不要再將婦女描繪成永恆的犧牲者，請給予應有的支持與幫助」。