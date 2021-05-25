不少情侶為了給另外一半驚喜，都會省吃儉用、努力賺錢存錢，只為了買一份禮物送給對方，但挑選禮物的時候還是要評估自身能力，否則可能導致悲劇發生。辛巴威一名男子為了買藍寶堅尼送給女友，居然跑到山上節食40天，每天向神明祈禱得到一輛跑車，沒想到撐到第33天就身體不適，差點喪命。

根據《每日星報》報導，這名27歲男子馬克（Mark Muradzira）最近失業沒了收入，但癡情的他仍想要買下一台藍寶堅尼跑車，送給心愛的女友、完成她的夢想，沒有錢的馬克，決定跑到山上絕食40天，每天向神明祈求，希望能用誠心感動上天，並賜給他一台跑車。

豈料絕食到第33天的時候，馬克感到身體不適，甚至頭暈倒地、快要餓死，所幸他的朋友因為擔心，剛好到山上來找他，才及時將馬克送往醫院治療，目前恢復情況良好。

事後朋友得知馬克絕食的動機，好心地幫他發起募款活動，希望能夠給予一點幫助，不過目標款項為15萬英鎊（約新台幣590萬），最終結果卻只募到了30元英鎊（約新台幣1180元），已被用來支付他的醫療費用；此外馬克所屬教會的大首領得知消息後也十分不滿，憤怒地說：「他應該禁食以祈求一份工作！」。