在醫學案例中，連體嬰的存活機率相當低，通常在母體中就可能失去心跳，但美國一對被醫生判定「活不久」的連體嬰姊妹花，不僅成功存活到31歲，還在社會上小有成就，令不少人對她們刮目相看。

根據美國媒體《Knovhov》報導，這對來自美國明尼蘇達州的「亨塞爾姊妹」（Abigail and Brittany Hensel），一出生便共用一個身體、一雙手及一雙腿，但卻擁有兩個獨立的頭顱、心臟、腸胃以及脊椎，背部的肩胛骨還多了一條手臂，因此出生後醫生就立即將她們背上的手臂切除，但也因為連體的身體構造太過奇特，讓醫生直接判定兩姊妹應該無法活太久，在當時引起不少人關心。

不過，經過31年後兩姊妹不僅成功存活下來，她們還在各自的領域中表現優越，擁有各自駕照與學位，現在還在明尼蘇達州的一所國小中擔任5年級的老師，各自領取自己的薪水。她們受訪時表示，因各自操控單邊的手跟腿，因此出生後她們不斷學習控制身體的協調性，也一起學習拍手、爬行、跑步、游泳、吃飯等動作。

求學時期，她們則是各自控制半邊的手臂來完成2張考卷，但姊姊艾比蓋爾（Abigail）擅長的是數學，妹妹布列塔尼（Brittany）則擅長寫作，相當有趣。如今兩姊妹打破了當初醫生的定論，也在社會上獲得成就，讓外界大感敬佩。