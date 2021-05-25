美國日前發生一起離譜的彩券中獎案，一名粗心的婦人買了刮刮樂後便隨意亂刮以為自己沒有中獎，就將刮刮樂隨手丟入了旁邊的垃圾桶中，沒想到店家打掃時意外發現這張彩券並沒有被刮開，刮乾淨後才發現中了千萬大獎，趕緊找回遺失婦人並將刮刮樂物歸原主。

根據美國媒體的報導，來自麻薩諸塞州（Massachusetts）的莉亞蘿絲菲嘉（Lea Rose Fiega），於3月30日時趁著午休時間到工作場所附近的一間彩券行購買一張30美金（約新台幣837元）的刮刮樂，匆匆刮完後以為自己沒有中獎，便將刮刮樂丟入垃圾桶中。

10天後彩券行老闆的兒子艾比沙（Abhi Shah）在進行環境清潔時，再次看見這張被莉亞蘿絲菲嘉丟棄的刮刮樂，仔細一看才發現刮刮樂的號碼並沒有被完全刮開，艾比沙好奇之下將它刮乾淨，沒想到竟是100萬元美金（約新台幣2789萬）的大獎，讓他驚訝到說不出話來，趕緊告訴全家人。而莉亞蘿絲菲嘉剛好又是彩券行的常客，因此艾比沙可以立即通知莉亞蘿絲菲嘉領回刮刮樂。

莉亞蘿絲菲嘉接到電話時還十分半信半疑，直到親眼看到刮刮樂上的號碼，才回過神發現自己真的中獎，讓她當下忍不住哭了出來，而她為了報答店家的誠實，也特別包了一個紅包答謝對方，剩下的獎金則打算用來改善生活。