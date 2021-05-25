新冠肺炎疫情在全球肆虐，不少人都因此面臨困境，這時如果有人可以給予一點關心和幫助，肯定能夠為對方帶來滿滿的正能量。日前英國一名郵差發現收件者正在進行居家隔離，居然在運單上留下一句暖心的話，讓收件者相當感動，將照片公開後很快就引起網友熱議。

根據《太陽報》報導，居住在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的一名網友，近日在論壇《Reddit》上發文，提到自己因為正處在居家隔離的期間，因此在大門貼了一張紙條，上面寫道：「我需要隔離到下個周末，請將包裹放在腳踏墊上即可」。

豈料PO主除了包裹之外，還收到了意想不到的「驚喜」，只見他分享的照片中，皇家郵政公司（Royal Mail）的郵差在一張空白的運單上留下了一句話：「如果你需要商店裡的任何東西，請告訴我」，雖然只是非常簡短的句子，但PO主卻從中收到了溫暖和感動。

文章曝光後，不少網友也都被郵差暖心的行為所打動，紛紛留言稱讚：「這也太溫暖了」、「這個郵差太好了，值得給他5顆星！」、「在疫情期間真的很需要來點正面的事情」；還有人分享住家附近郵差的暖心事蹟，「我們家附近的郵差也是名紳士，還幫我把走失的貓找回家」、「從去年3月開始，我們家附近的郵差就會找長輩和隔離中的人，透會窗戶和他們聊天」。