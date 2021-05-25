不少人一看見蟑螂就避之唯恐不及，不過蟑螂生存在這世界上已有數億年之久，種類達逾4千種，頑強的生命力讓牠們有「打不死的小強」稱號，其中居家常見的美洲蟑螂因為擁有碩大烏黑的身軀，讓人看了心生恐懼、頭皮發麻。不過日前卻有網友在路上發現一隻白色的美洲蟑螂，讓他看了嘖嘖稱奇，畫面曝光後隨即掀起熱議，更有內行人直言，「這是殺牠的最好時機」。

原PO今（25日）在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張罕見的白色美洲蟑螂的照片，只見該隻美洲蟑螂包括翅膀、觸鬚等身體構造，呈現幾乎半透明的白色模樣，讓他不禁打趣笑說「難道是漂白水喝多了的緣故嗎？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這隻有美白哦」、「蟑螂界的小清新」、「白子蟑螂很值錢，在玩家市場一隻可以賣5000元」、「白色看起來就沒那麼討厭了」、「無論他是紅橙黃綠藍靛紫還是黑或白，都請直接火化」、「就算牠是白的我一樣請牠吃拖鞋」。

不過也有專業網友指出，「蟑螂是半變態，會脫殼好幾次，每次脫殼都會是白色，之後漸漸深色」、「人家剛脫完皮，一段時間後體色就會變成你平常看到的樣子了，國小不是有教嗎」，中興大學昆蟲系教授黃紹毅博士過去受訪時也曾表示，蟑螂脫皮呈乳白色的時候很柔軟、脆弱，「算是殺牠的好時機」。