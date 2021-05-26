隨著新冠肺炎疫情持續在各國爆發，不少國家已宣布封城、禁止外出等各項禁令，沒想到即使如此還會出現防疫破口。英國一名男子與妻子日前都待在家中防疫，但某晚在家中「與人連結」到一半時，竟發現對方是個陌生女子。

根據《鏡報》等外國媒體的綜合報導，英國一名男子與妻子先前為配合政府的外出禁令，在疫情期間都乖乖待在家中防疫避免外出，但因為男子的打呼聲會影響妻子的睡眠，因此兩人平時都是分房睡。

某天兩人各自入房睡著後，男子感覺到有人爬上他的床，便將她摟入懷中開心啪啪，但事情進行到一半時，對方因喝醉酒醉倒在地上，男子才驚覺對方竟然不是自己的老婆，嚇得他趕緊穿上衣服開燈呼喚老婆報警，警方抵達現場後，喝醉酒的38歲女子瑪莉（Marie Le-Mar）惱羞成怒，不僅動手毆打警方，還威脅男子的太太「要打斷妳的牙齒」，被警方依法送辦。

瑪莉清醒後聲稱自己因為喝得太醉，完全沒有印象發生什麼事情，但坦承自己有闖入民宅性侵別人。瑪莉的辯護律師也為她向法官求情表示，瑪莉因有童年創傷才會做出脫序行為，但法官認為無論男性還是女性，一旦被性侵都是一樣嚴重，而且她還在防疫期間做出這種行為，讓被害人的健康受到威脅，成為防疫破口，因此被判處3年半的有期徒刑。