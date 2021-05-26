Google地圖經常傳出有詭異影像，最近有網友就發現，美國伊利諾州德斯普蘭斯某處田野上，居然出現一架只剩下後半截的「幽靈飛機」，更加驚人的是，這個飛機的位置和42年前美國航空191號航班墜機的地點非常相近，這起事故造成273人罹難，而詭異的巧合也引發網友熱議。

根據《每日星報》報導，網友BewareTheSpamFilter發現這個離奇的巧合後，本月20日將Google地圖截圖分享在論壇《Reddit》，從照片上可以看到，一架少了前半截和右側機翼的飛機出現在德斯普蘭斯（Des Plaines）的某處田野上，詭異的是，這個幽靈飛機所在的位置和1979年美國航空（American Airlines）191號航班墜機的地點十分接近，讓PO主感到毛骨悚然。

照片曝光後，引發網友討論，而且部份用戶的Google地圖上並不會顯示這架幽靈飛機，導致不少網友都質疑PO主有P圖造假的嫌疑，但看得到幽靈飛機的網友也紛紛貼出截圖和螢幕錄影，力挺PO主，證實他所言不假。

本報也實際操作Google地圖的實景功能，在同一個地點確實也看見了這架幽靈飛機，只不過空難發生的位置似乎有所更動，被移動到了這架飛機出現的地方。

1979年5月25日，當天負責191號航班的麥道DC-10客機（McDonnell Douglas DC-10），從芝加哥歐海爾國際機場（O'hare airport）起飛，預計飛往洛杉磯國際機場，豈料起飛不久後，左側引擎脫落，機身失控墜毀，導致機上258名乘客、13名機組人員以及地上2人不幸罹難，是美國有史以來最嚴重的空難之一。