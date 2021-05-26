多數人在家中看到老鼠時，肯定都會被嚇壞，甚至會想辦法將其撲殺。國外一名女子日前在父母家，發現櫥櫃裡有一隻小老鼠，當下她將老鼠抓起來後並帶至戶外，還準備了許多食物給牠吃，神奇的是，老鼠當時並未被嚇跑，反而聽話的待在女子旁邊吃東西，模樣非常可愛，讓不少網友直呼「真實版《料理鼠王》」。

根據《The dodo》報導，羅斯(Brighid Rose)日前回父母家，發現櫥櫃裡有一隻小老鼠，經常在裡面找食物吃，而羅斯的父母原本希望愛貓可以將牠吃了，但羅斯觀察數天後，決定採取更溫和的方式，她成功抓到老鼠後，便將牠帶到自家的後院裡，羅斯表示「老鼠已習慣在櫥櫃裡找東西吃，不知道牠到野外去，能不能順利找到食物吃」。

為了讓老鼠吃飽好上路，羅斯便決定為牠舉辦野餐趴送別，只見她在草地上鋪餐巾紙當作野餐墊，並在上面擺葡萄與草莓等食物，而小老鼠並未被嚇跑，甚至安心的在餐巾紙上吃東西，畫面宛如動畫電影《料理鼠王》的場景，羅斯表示「我在牠的旁邊坐了1個多小時，而且牠完全不怕我，看起來似乎非常開心」。

羅斯進屋前，還多準備一些食物給牠吃，表示「我非常喜歡動物，救出老鼠時，我並沒有想太多，只覺得牠作為一隻老鼠，也不是牠願意的」。影片分享至抖音後，累積140萬觀看次數，不少人表示「老鼠居然還懂得坐在那裡享受」、「你給了老鼠最美好的一天」、「看起來好像《料理鼠王》的片段，角色大米第一次吃到草莓和起司」。