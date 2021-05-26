每次一到海邊便能看到滿地的垃圾及塑膠袋，造成海洋動物誤食塑膠製品致死的案件頻傳。近日巴西海岸又發現一隻海豚擱淺慘死，而且兇手竟是一條女用丁字褲，緊緊的勒住海豚的胸鰭，讓當地民眾看了相當不忍。

根據《太陽報》及巴西媒體的報導，當地的動物保育團體於本月16日時接獲民眾通報，在巴西卡塔琳娜州（Santa Catarina）伊塔波阿（Itapoá）海灘上發現一隻圭亞那海豚（Guiana dolphin）的屍體，動保團體趕緊派人到現場探查。抵達現場後，他們發現這隻身長1.4公尺、體重約32.2公斤的年幼母海豚，左側胸鰭上竟卡著一條女用丁字褲。

獸醫進行屍檢後表示，這條丁字褲疑似從海豚的小的時候便纏繞在牠的胸鰭上，導致牠無法正常的游泳、捕魚，而丁字褲在胸鰭上造成的摩擦傷痕，也隨著海豚的體型漸漸增長，衣服纖維周圍的皮膚與肌肉組織重新黏貼癒合，讓海豚的胸鰭上留下一道永久性的開放型傷口，也使丁字褲在環狀傷口上「越卡越深」，最後大量寄生蟲由傷口進入耳朵與肺部，慢慢侵蝕海豚的體內，使海豚越來越虛弱。獸醫還發現海豚的呼吸孔及臉部周圍，有多處被「刺網」弄傷的痕跡。

動保團體事後公開離世海豚的照片，呼籲民眾「外出不要亂丟垃圾，並記得帶走隨身攜帶物品，才能保護海洋，守護海洋生物」，網友看到後也紛紛心痛表示「看了好難過」、「希望牠能成為快樂的天使」、「海豚終於不痛了」、「亂丟垃圾的人也是個垃圾」、「都什麼世代了為何還這麼多素質差的人」、「讓海底動物死於垃圾，以後死的就是人類自己了」，引起網友轉發。