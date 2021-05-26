學生時期收到成績單後，都要拿回家給父母簽名，也是學生們最緊張的時刻，成績若考不好，恐怕會被爸媽罵翻。大陸福建一名爸爸日前得知孩子只考了47分，當下他並不是選擇打罵孩子，而是用實際行動來回應，影片曝光後，讓不少網友直呼秒懂父母的辛苦，更表示「這根本是現代版的朱自清背影」。

綜合陸媒報導，福建泉州一名國小三年級男童，日前考試只考了47分，他在老師的要求下，拿成績單回家給爸媽簽名，而男童父親當時正在倉庫工作，看到成績後並沒有責備孩子，而是愣了好幾秒鐘後，接著對兒子說，「你站著，先等我搬完這車貨」，男童全程緊張的站在原地，看著父親搬貨。

影片中可見，該名父親不斷重複搬貨動作，將沉重的貨物搬上貨車，花了半個小時才將貨搬完，男童則是站在一旁看著父親辛苦工作，他似乎也感到非常愧疚，手上的考卷和鉛筆越握越緊，眼淚看似快流了出來，而此畫面也被一旁的民眾拍下並PO網，在微博引發討論。

原PO表示，影片中的小孩平時較貪玩，而該名父親又是老來得子，因此對小孩很好，「剛回來就考那個成績，那他就說等我把這車貨給裝完了再給你簽，是給小孩體會一下，作為父母的用心良苦」。不少網友看完影片後，紛紛表示「說再多的大道理，都不如父母的身教」、「爸爸真正的溫柔」 、「小時候很難懂得這些，即使心裡心疼父母，想玩還是會繼續玩。只是長大後想到就會非常後悔」。