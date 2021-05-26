近期台灣疫情逐漸爆發，學校紛紛停課改由線上教學避免學生群聚感染，卻讓不少家長對於如何為孩子安排活動而感到傷腦筋，但這位來自英國的爸爸卻一點都不擔心，因為他將家裡打造成「攀岩場」，讓兩個兒子在家中爬上爬下絕不會感到無聊。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自英國德比郡格林德福德（Grindleford）的48歲男子馬特海森（Matt Heason），與47歲的妻子索菲（Sophie），為了2個兒子在居家隔離期間還能正常運動，竟突發奇想在家中裝設各種攀岩的道具以及設施，一路從餐桌、樓梯、浴室、臥房到花園，沿路設置掛勾、吊繩、欄杆與安全繩，由室內延伸至室外。

馬特海森受訪時表示，2017年時他就曾在他的父母家中裝設這些簡單的道具嘗試攀爬，疫情爆發開始居家隔離後，他便在自己的家中陸續裝設這些設備，從2月份開始已經改造了3次。改造完成後，馬特海森便向12歲的小兒子戴倫（Dylan）發起了「地面是熔岩」（floor is lava）的挑戰，禁止他使用一般人慣用的方法，而是以「攀岩」的方式爬上自己位於閣樓的房間。

在公開的影片中，戴倫就像小猴子一樣，吃完晚餐後俐落的攀向天花板的吊桿，靠著樓梯的扶手跳上樓梯間的掛勾攀爬到樓上的浴室刷牙，接著再一路爬到3樓的房間睡覺。

馬特海森透露，他會有這樣的想法，是因為戴倫與他14歲的哥哥布林（Bryn）過去一直都有接受攀岩的訓練，但在疫情期間不能前往攀岩場練習，才會想出這個方法讓他們能在家中持續鍛鍊。接下來，他們也將參加攀岩公司所舉辦的青少年攀岩活動。