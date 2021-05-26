這個案子實在很有趣，這隻汪汪的名字明明叫作｢仔仔」，我腦海卻始終浮現｢皮皮」這個名字，我自己也覺得相當奇怪。

這位案主問的問題非常簡單，主要是想知道為何仔仔東西都只吃一點點，食慾不好，我先請教她是否有帶去看過獸醫？她說仔仔從小就這樣。

健康因素先排除，就比較放心。

我問仔仔為何不愛吃飯？牠說：｢媽媽給的食物平淡無味，就是飯、飼料、菜、肉混在一起，完全引不起我想吃的慾望，最後食物都給小鳥吃了」。

看來，案主一定是一直把食物擺在那裏沒有收走，這樣很容易讓毛孩更不想吃，因為反正要吃就在那裡，一點都不用珍惜。只是我很好奇，家裡哪來的小鳥？

打給飼主核對之後才知道，原來仔仔一直是被栓養在餐廳戶外的中庭，難怪牠不吃時，就便宜了小鳥。案主每天為了餐廳忙碌，怕仔仔沒人陪，就帶到自家餐廳栓在中庭就近看著。

我心想，天哪！一隻每天都在餐廳中庭聞香噴噴美味的狗，卻總是聞得到、吃不到，該有多折磨，難怪仔仔會沒有食慾，但案主為了牠的健康，給牠的飯菜都不調味，且都混在一起，換作是我，每天粗茶淡飯，我也不想吃。

我建議案主，或許給點濕糧，牠會比較有興趣，案主說，曾經在仔仔的菜飯裡加水，的確有多吃一點，但經過這麼一提醒，她想到那時加的也都是只是無味的白開水，所以也沒有非常明顯的效果。

我想既然案主是餐廳老闆娘，燉點雞骨架或肉湯加在乾乾裡面應該不是難事，她說這是個好主意，至少有肉香，可以試試。我後來禁不住好奇問主人，仔仔之前的名字是不是叫皮皮？原本只是隨口問問，沒想到對方竟說她聽了起雞皮疙瘩。

｢皮皮？怎麼會？！我小時候養的狗就叫皮皮ㄟ！」

我心想莫非仔仔是皮皮來投胎？不然為何我要連線仔仔，皮皮這名字卻一直跳進我腦海？

靜心加專注練到一定程度，力量竟如此之大！即便還沒開始跟照片連線，很多答案自己就先浮出來，這不是神通，而是專注力。