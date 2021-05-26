隨著新冠肺炎疫情持續在印度延燒，不少地區的醫療體系都已崩潰陷入水深火熱的情況，但印度一名瑜伽大師卻號稱自製的神藥是「抗疫仙丹」，只要服用後就能康復，還嘲笑醫院裡吸著氧氣瓶的病患是傻瓜，讓印度醫界相當憤怒。

根據外國媒體《BBC》的報導，擁有百萬名追隨者的印度瑜伽大師巴巴拉姆德夫（Baba Ramdev），一直都十分崇尚民俗療法，即使疫情已造成上萬人確診死亡，他依然堅信民俗療法能夠治癒病毒。月初時，巴巴拉姆德夫便拍攝了一段影片，嘲笑正在醫院裡吸著氧氣瓶的確診病患，認為他們都是傻瓜，「因為上帝已經在大氣中給了我們免費的氧氣，為什麼這些人不用還跑去醫院找氧氣瓶，甚至抱怨沒有病床、沒有氧氣瓶以及火葬場呢」，讓印度醫護人員相當憤怒，直批他的言論是「無稽之談」。

I am 24,posted in ICU,with 8-10 new mucormycosis cases daily,heavy viral load,risking our lives to save patients & then we see the comments like Baba Ramdev,so much depressing.

We are not money minded like you baba,

We are paid only 12k/month

Have some shame!#ArrestQuackRamdev pic.twitter.com/fYUN7yyhzH — Medicogirl (@nikita__panwar) May 22, 2021

而由巴巴拉姆德夫於2006年所創立的自然草藥公司「Patanjali Ayurveda」，則是在去年6月推出了一款名為「Coronil」的神藥，據說只要服下後就能在3天內治癒新冠肺炎，更在今年2月時聲稱此藥已獲得世界衛生組織（WHO）的核准，吸引民眾爭相購買。

不久後，這款藥物就遭到印度衛生部門出面打臉表示，當初這款藥物申請時是以「增加免疫力」為功效而註冊販售，所以無法強制下架，但也沒有任何數據顯示此藥對於治療新冠肺癌有任何效果，要求巴巴拉姆德夫刪除影片與肺炎相關言論；隨後世界衛生組織也發出聲明否認曾批准此款藥物。

即使如此，還是有不少死忠粉絲相信巴巴拉姆德夫所推出的藥物能夠治癒，甚至相信牛尿及牛糞能夠治療新冠肺炎，讓外界感到相當傻眼。