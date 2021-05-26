大自然是個弱肉強食的殘酷世界，草食動物們為了生存無所不用其極，但很多時候還是無法逃過死劫。近日一名嚮導和家人前往南非國家公園，目擊到一隻黑斑羚被非洲野犬圍剿，受困在水坑裡的驚險場面，儘管黑斑羚一度踩在河馬身上，想要逃離獵食者，最終還是不幸被野犬抓到，成為牠們的美味大餐。

非洲野犬在岸邊靜靜等待獵物疲憊，作戰策略非常成功。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日上傳了一段精彩的獵捕影片，由42歲的嚮導克里斯（Chris Bates）所拍攝，日前他和家人前往南非克魯格國家公園（Kruger National Park）薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve）的營地。

影片拍攝當時，克里斯一行人正在追蹤一群非洲野犬的行蹤，穿過灌木叢的途中，看見有許多黑斑羚越過大水坑經過身邊，等他們抵達水坑附近時，就看見野犬全部圍在水坑周遭，裡面有一隻受困且不知所措的黑斑羚。

野犬在岸上不斷關注著黑斑羚的動態，只要牠一移動，野犬也會跟著跑向那個方向，甚至好幾度想要涉水攻擊黑斑羚，但牠所在的位置水深太深，就連自己也要抬高頭部，才能勉強露出口鼻呼吸，野犬見狀只好再次回到岸邊。

之後野犬群改變了作戰策略，站在岸上假裝攻擊，讓害怕的黑斑羚不斷在水中游來游去，中途黑斑羚還試圖站在河馬的身上，希望利用河馬嚇跑獵食者，但野犬的作戰策略非常成功，等到河馬離開後，一隻野犬迅速地跑到水坑內，一口咬住早已精疲力盡的黑斑羚往岸上拖，最終享用到這隻得來不易的美味獵物。