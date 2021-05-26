受到新冠疫情的影響，目前暫時不對外開放，許多人也好奇大貓熊們封園期間的生活，臺北市立動物園近日便在臉書，分享大貓熊家族的居家日常，只見一家四口「照表操課」，其中媽媽「圓圓」仍必須照顧孩子，而「圓寶」則是每天都在學習新技能，園方還加碼分享大貓熊首次看到防疫面罩時的驚訝表情。

北市動物園在臉書PO出大貓熊家族的生活照，表示動物園封園期間，爸爸「團團」仍非常享受「一個熊」的生活；姊姊「圓仔」努力吃食物，過著悠哉的生活；媽媽「圓圓」則是在家照顧寶寶，提供孩子珍貴的母乳；而幼崽「圓寶」努力與媽媽學習各項新技能，並鍛鍊自己攀爬的能力。

「團團」首次看到戴面罩的保育員，露出驚呆的表情，模樣非常可愛。(圖/臺北市立動物園提供)

另外，媽媽「圓圓」非常稱職，而且很會照顧小孩，看顧孩子時，牠不僅會提供孩子探索及獨立的空間，並待在一旁注意孩子的安全。如今「圓寶」已快11個月大了，貓熊到1歲半前的主食都是母奶，媽媽「圓圓」因需產奶，使牠的基礎代謝率提高、大幅耗能，所以常會感到飢餓。

保育員也會注意大貓熊們的營養調控，並提供「圓圓」充足的食物，使寶寶能夠獲得母乳，不過目前「圓寶」還只能喝奶，咬固體食物只是在練習咀嚼，現階段與媽媽學習，如何選擇食物，而「圓寶」像所有的小孩一樣，比較愛吃精緻食物類的「窩窩頭」，為了牠的腸道健康，保育員提供的量都是精算過的。

而「團團」、「圓圓」和「圓仔」在防疫期間，保育員也很注重牠們的牙齒的清潔，而保育員在接觸大貓熊前，也都會做好防護措施，甚至會戴上塑膠防護面罩，有趣的是，當大貓熊們第一次看到戴面罩的保育員時，牠們幾乎是「驚呆了」，甚至完全不敢靠近，也讓保育員不禁笑出來，趕緊用聲音安撫牠們，牠們也曝光「團團」當下嚇傻的表情，讓千人粉絲直呼「定格時的團團真的很呆萌」。