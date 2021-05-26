大陸山東省一名身穿洋裝的短髮女子，日前到德州市動植物園遊玩時，竟然直接跨過圍欄，闖進鴕鳥區偷走鴕鳥蛋，影片曝光後引爆網友怒火，更有內行人表示女子遇上了一隻好脾氣的鴕鳥，否則小命恐怕不保！

綜合陸媒報導，本月23日一名短髮妹被民眾指控擅自翻越鴕鳥園的柵欄，在此之前，女子家人也多次勸阻，但她依舊不聽勸，執意闖進園內偷鴕鳥蛋，過程全部遊客拍了下來。

畫面中可見，短髮妹先是爬上圍欄，接著跳進了鴕鳥園，雖然踉蹌了一下，但隨即立刻起身撿起地上的鴕鳥蛋，還笑嘻嘻的跟同行親友說「快點拿走」，而在她身旁不遠處就有一隻鴕鳥趴在那，但女子的跳入並沒有驚擾到鴕鳥。

所幸園方人員事後有發現短髮妹的偷蛋行徑，並立即制止，取回鴕鳥蛋，經檢查鴕鳥蛋完好無損，目前已考慮將150公分的圍欄再加高。

畫面曝光後，短髮妹的白目行徑引來無數網友撻伐，「妳抱回去能自己孵出來是不是？這女的有毛病吧」、「搶人家孩子」、「有想過鴕鳥媽媽的感受嗎」、「如果被鴕鳥咬了，還要讓動物園賠」。

也有不少人替她的安危捏一把冷汗，畢竟鴕鳥的速度相當驚人，每一步的距離可達3.5公尺，奔跑的速度每小時可達50公里、衝刺速度逾70公里，甚至還能跨越5公尺高的障礙。雖說鴕鳥性格溫馴，不會隨便攻擊人類，但當牠們感到威脅時就會利用粗壯的雙腿進行防禦，甚至能將獅、豹置於死地。