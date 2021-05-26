澳洲一處住家日前遭到一條10公斤的蟒蛇誤闖，女屋主嚇得立刻打電話請來捕蛇人幫忙，沒想到這條蟒蛇被抓到後很不安分，竟對捕蛇人使出「鎖喉」攻擊，還往他的臉上猛撲、狠咬一口，驚險的瞬間讓女屋主嚇到崩潰大叫，但捕蛇人卻表現得相當淡定。

這條巨蟒為地毯蟒，並沒有毒性，年齡介在15到20歲之間。(影片來源/YouTube/JC's Catch And Release)

根據《每日郵報》報導，這戶人家居住在昆士蘭州布里斯本（Brisbane），女屋主日前在自家院子發現一條巨蟒，於是打電話請專業捕蛇人約書亞（Joshua Castle）前來幫忙，約書亞透露，這條蟒蛇重約10公斤、長約3公尺，從身上的皺紋判斷，牠的年齡大約落在15到20歲之間，已經是一條老蛇了。

起初牠不斷在院子裡「趴趴走」，之後才爬到鄰居的籬笆上曬太陽，約書亞很迅速就抓到了這條巨蟒，並將牠放在身上，想要拍攝一張合照，豈料這條蟒蛇很不安分，不斷在他的身上亂爬，甚至緊緊纏繞住他的脖子，就算是和許多蛇類交手過的約書亞也有些困擾，無奈地喊了一句：「我的天啊」。

正當約書亞專注在如何掙脫蟒蛇的「鎖喉攻」時，牠竟快速地朝約書亞的臉猛撲，狠咬了一口，讓女屋主當場嚇到尖叫，約書亞雖然也有受到驚嚇，但依舊表現得十分淡定。

事後接受採訪時，約書亞表示自己被蟒蛇咬到後並無大礙，因為那條蛇沒有毒，他也開玩笑地說道：「真是謝天謝地，沒有牙齒插在我的臉上，所以我一切都很好」。