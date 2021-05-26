網路上經常可以看到國外網友分享家中意外發現的「神秘空間」，沒想到近日又有一名女網友在家中發現隱藏地下室，走進查看才知裡面並不是一個單純的地下空間，而是與恐怖電影中所看到的「命案現場」相當類似，之後還發生多起靈異事件，讓她嚇得趕緊搬家。

根據英國媒體《鏡報》的報導，TikTok帳戶為@unfortunateexistence的女網友，是一個孩子的媽，日前在社群平台上分享一段驚人的影片，吸引網友熱烈討論。影片中女網友表示，日前與男友在家中打掃時，意外在一個用門偽裝的木地板上發現一道開關，打開一看底下竟有一個連接至地下室的木製樓梯，雖影片只有短短幾秒，卻引來百萬人按讚瘋傳，紛紛詢問到底發生什麼事情。

過幾天，女網友再度更新影片表示，他們進入地下室後發現裡面不但有各種廢棄雜物，還有一個保險箱跟水族箱，另外還在角落發現一個斷裂的木椅以及疑似血漬的紅色乾掉液體，讓她與男友看到後頭皮發麻。

而且他們自從打開那扇門後一切都變了，也不是大家想像的那麼美好，她與男友的身上陸續出現莫名的瘀青，以前總能睡整晚的1歲女兒，也從那天開始半夜哭鬧，整晚不能睡，另外他們還會莫名其妙的聞到一股雞蛋壞掉的臭味，讓他們嚇得趕緊搬家，網友看到後紛紛留言「幸好妳離開了，感覺那裡一定發生過什麼事情」、「得請牧師來淨化一下」、「聽起來好可怕」、「該不會真的發生過什麼命案吧」。