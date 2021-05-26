貓頭鷹呆萌的無辜模樣，深受不少人喜愛，國外就有網友捕捉到一幕可愛畫面，只見一隻貓頭鷹眼神渙散的站立在鳥巢之中，但仔細一看，牠的胯下竟藏著一團毛茸茸的「圓球」，讓人看了眼睛為之一亮。

國外一名網友日前在推特帳號「＠miterudakeyo」分享貓頭鷹逗趣的一幕，畫面中可見，一隻貓頭鷹眼神渙散的站立在鳥巢之中，不過仔細一看，牠的胯下竟藏著一隻毛茸茸的「貓頭鷹寶寶」，對比貓頭鷹家長辛勤育兒的心累模樣，小小貓頭鷹圓圓的身軀和大大的眼睛，乍看之下猶如動畫中的可愛角色；加上貓頭鷹寶寶的毛色完美融入背景之中，讓人一眼難辨。

畫面曝光後網友全被眼前的景象萌翻了，紛紛留言直呼「太可愛了！可愛到無法用言語來形容」、「看起來好像有袋動物的育兒畫面」、「好像小精靈噢」、「根本隱身大師啊」、「玩躲貓貓玩到躲在媽媽胯下嗎」。

貓頭鷹呆萌的形象深植人心，一名經常分享貓頭鷹和各種鳥類日常的網友，過去也曾在網路上PO出一段影片，畫面中可見2隻小貓頭鷹原本平靜的站在草地上休息，這時突然出現第3隻貓頭鷹，仔細一看竟發現牠翅膀下夾了一根長長的樹枝，再加上原PO配上的出征音樂，讓該隻貓頭鷹就好像是拿著指揮棒一樣，雄赳赳氣昂昂的站在前方帶隊，而牠的同伴則是從頭傻眼到尾，瞪大了眼睛直直盯著樹枝看，好像在說「現在是什麼狀況」。