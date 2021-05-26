香港上水一名農民養了一條狗幫忙顧田，但他對寵物卻非常惡劣，狗每天都吃不飽，處於飢餓的狀況，鄰居看不下去還幫忙餵食，日前狗突然沒精神與食慾，睪丸更出現異常腫大的狀況，甚至連站都有問題，農民竟不帶牠去看醫生，讓狗待在原地等死，殘忍舉動讓鄰居都非常氣憤，趕緊通報動保組織。

香港動保組織「毛守救援」在臉書表示，上水丙崗村一名6旬農民養了一條11歲的黑狗，牠幫忙主人顧田顧了一輩子，但卻無法獲得主人的疼愛，幾乎每天都吃不飽，附近鄰居看不下去，只要看到狗出現，他們就會分食物給牠吃，久而久之，飼養這一條顧田的黑狗，變成街坊鄰居的責任。

近日黑狗身體出現不適，不吃不喝且沒有力氣，主人深怕黑狗會拖累他，便每天咒罵黑狗，甚至要找相關單位把狗帶走，而鄰居發現黑狗的睪丸異常腫大，甚至無法站立，推測牠可能是中暑，但主人卻不願餵牠喝水，甚至認為狗快死了，便讓牠待在原地等死，還挖坑準備埋屍，鄰居看了非常不捨，連忙聯繫「毛守救援」。

「毛守救援」將黑狗取名為「堂堂」，在臉書寫下「這一切，伯伯都看在眼裏，看著癱軟氣促的堂堂，伯伯連一滴水也沒有給予，堂堂叫不出聲，流不出淚，堂堂絕望地看著那個伯伯為他準備的洞穴，等待著死神向他伸手，渴望著牠這一生的解脫」，目前黑狗已被組織帶走，進行檢查後發現，牠的肺部有陰影及有腹水，還有發燒、壁蝨熱等症狀。

「毛守救援」創辦人提到，農民可能沒有善終的概念，且很多種田的人待寵物死後，會將其埋入土做肥料。經2天觀察後，驗出堂堂患嚴重心臟病，由於心臟衰竭，導致出現肺積水及腹部積水，睪丸甚至因積水而腫大，使牠的身體無法進行血液循環，嚴重到無法站立及步行，目前獸醫師已將其體內積水抽出，儘管目前狀況稍有好轉，能夠自行進食，但因牠身體非常虛弱且年紀大，仍無法站立行走，壽命恐剩沒幾個月，目前獸醫師仍不放棄，希望在最後幾個月裡，讓牠感受到愛。