有許多動物都有屬於自己獨特的求偶方式，希望透過自己的技能、外觀來吸引異性的注意，達到繁衍後代的目的。近日一段影片在網路上流傳，美國一隻雄性青鸞不斷張開自己的雙翼，向一隻路過的雌性青鸞求愛，豈料對方竟然連正眼都不願意多看，只是一直貼著邊邊，想要從縫隙中逃離這個大型尷尬現場。

雄性青鸞不斷張開雙翼、跳舞向雌性青鸞求偶。(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於佛羅里達州灣湖的迪士尼動物王國（Disney's Animal Kingdom），當時一名遊客正好來到以野生動物為主題的小徑，沒想到居然看見一隻雄性青鸞求偶被拒的場景，只見影片中牠張開自己的雙翼，將頭部圍繞成「花狀」，接著不斷朝雌性青鸞跳求偶舞步，把對方擠到了小徑的邊緣。

然而這隻雌性青鸞似乎不領情，連正眼都不願意多看，只是沿著邊邊不斷往前走，一心只想趕快離開這個大型尷尬現場，但雄性青鸞仍不想放棄，重新張開雙翼後又繼續跳舞，不過始終沒有打動牠的「心儀對象」。

這段有趣的畫面讓不少遊客都紛紛拿出手機想要記錄下來，這段影片的拍攝者透露，自己的影片只拍了整個求偶過程的一小部分，這隻雄性青鸞至少已經跳求偶舞15分鐘或更久的時間，實在擁有非常驚人的毅力。

青鸞是一種分布在東南亞婆羅洲、蘇門答臘及馬來半島密林的雉，身體雖然不像其他雉科一樣色彩鮮艷奪目，但求愛的方式卻十分獨特，野外的雄雉會在森林中清理場地，並大聲啼叫吸引雌雉，在牠們面前將雙翼展開成扇形，藉此展示雙翼上的「眼睛」，真正的眼睛則藏在其中，注視著雌雉。