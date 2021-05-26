不久前曾有一名癡情男子，為了購買一台夢幻超跑藍寶堅尼送給心愛的女友而節食存錢，差點將自己給餓死，近日卻有一名男子親手用厚紙板製作能開能跑的藍寶堅尼而獲得大眾好評，甚至有人開出高價向他購買，意外爆紅。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自紐西蘭的22歲知名YouTuber大衛瓊斯（David Jones），先前前往美國洛杉磯旅遊時，想要租一台藍寶堅尼來開開，沒想到遭到租車公司以「太過年輕」為由拒絕了他，但他也沒有能力購買，因此突發奇想打算用厚紙板DIY製作與實體差不多尺寸的「紙板藍寶堅尼」，他還將製作過程拍下並放到網路上，吸引百萬名網友觀看轉發。

大衛瓊斯表示，他一共花了兩個半星期才將紙板藍寶堅尼完成，前一周他嘗試用各種紙板製作車身，後面一周半的時間則是用來製作駕駛座的骨架、方向盤以及馬達等等，沒想到最後真的讓他完成了這台長3.78公尺、寬1.65公尺的紙板車。

接著大衛瓊斯將成品放上網路上拍賣，他原本以為自己的作品只會獲得大約50元美金（約新台幣1390元），沒想到竟然陸續有132名買家出價購買，讓他受寵若驚，最後以10,420元美金（約新台幣28.9萬）高價賣出，並附上產品說明書、一張藍寶堅尼海報以及修理包，看起來就像是與原廠購買一樣豐富。

大衛瓊斯還將賣出的金額全數捐給奧克蘭的兒童醫院（Starship Children's Hospital）提供給需要治療的家庭，因為他曾在14歲時罹患癌症並住在那間醫院，當時的醫護人員對他十分照顧，因此希望能有機會回饋給他們。

而大衛的善舉也受到大批網友的讚賞，紛紛留言「這是我看過最棒的影片」、「身為紐西蘭人感到驕傲」、「好小子，藍寶堅尼真的很厲害」、「很好奇下雨該怎麼辦」、「下雨的話就會坐在一堆報紙上」。