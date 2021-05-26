現代人大部分的生活都需要使用網路，而各個網站只要註冊帳號，就會需要密碼，密碼可以說掌握了我們的重要資訊，如果設定得太過簡單，很容易就會被破解。日本網絡安全公司近日就公開了日本人最常用的密碼前10名，其中也包含許多台灣人會用到的組合。

「asdfghjk」看似像是亂碼，但其實就是鍵盤由左至右的字母順序。(影片來源/YouTube/FNNプライムオンライン)

日本資訊節目「イット！」近日根據日本網絡安全公司「ソリトンシステムズ （Soliton Systems）」的報告，公布了日本人最常用的密碼前3名，其中最多人使用的第一名就是「123456」，這組密碼其實也榮登了知名VPN服務商 「NordPass」在2020年最爛密碼的第一名，至少有超過250萬人都在使用。

第二名為「Password」，因為有許多網站都要求密碼必須輸入至少8個字母，因此「密碼」的英文就成了最簡單方便且好記的選擇，而這組密碼也登上「NordPass」2020年度最爛密碼排行榜的第四名，共有超過36萬人使用。

第三名則是「asdfghjk」，這串英文字母看似像是亂碼，彼此毫無關聯性，但其實這個組合就是將鍵盤上第二行的字母由左至右依序打出，雖然確實很不容易忘記，但同時安全性也非常低。

而第四到第十名分別為「12345678」、「123456789」、「asdasd456」、「111111」、「1qaz2wsx」、「19980621」、「123123」。

對此，日本資安公司就透露，比起用某個詞彙、名字或生日當做自己的密碼，其實可以用一個句子，摘選出裡面的某幾個字母，以英文大寫、英文小寫、數字和符號混合，拼湊出一組複雜且具有記憶性的密碼。