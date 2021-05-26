日本有一名飼主近日領養了一隻小奶貓，豈料調皮的小貓趁主人不注意時，竟偷偷溜進面紙盒裡，看似想要嚇主人，等對方一靠近後，牠便從面紙盒的洞口鑽出來，還伴隨著一聲「喵」，模樣非常可愛，讓不少人看了直呼「心臟重擊啊！一定要抱緊處理啊」。

日本飼主@keronorip養了3隻貓，分別是Shirasu、Shiromi和Katsuobushi，近日他又收編了一隻幼貓「Tsukudani」，Tsukudani的媽媽在2021年4月10日，於一處閣樓縫隙裡生下5隻寶寶，其中一隻就是牠，由於幼崽躲在建築物夾層成長並不安全，動保組織接獲民眾通報後，成功將貓一家救出，並安置於收容所。

Tsukudani之後便被@keronorip領養，目前僅1個多月大左右，牠雖然體型嬌小，但卻非常活潑，來到新家後完全不怕生，經常與家中的貓玩在一起，日前Tsukudani趁主人不注意時，偷偷鑽進面紙盒裡躲起來，主人發現面紙盒鼓鼓的，便好奇地走近一看，沒想到Tsukudani竟從裡面探出頭來。

Tsukudani探頭出來後，還伴隨著一聲「喵」，好像是故意躲起來，準備嚇主人的，過程也被主人拍攝下來，影片累積117萬觀看次數，不少人被融化，紛紛表示「最萌驚喜盒」、 「小奶貓：哇！主人被我嚇到了吧」。而@keronorip之後也補充，小奶貓如今越長越大，想躲進面紙盒也越來越困難了。