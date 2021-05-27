德州A&M獸醫教學醫院專家佐蘭解釋，水碗裏的水是「死」的，有些貓咪生性偏好流動的「活」水。此外，貓的鬍鬚非常敏感，不喜歡在吃喝時碰到碗沿或其他東西，如果水碗很深，又沒裝滿水，貓可能就寧願選擇水龍頭。

賓州大學獸醫學院動物行為學家普羅烏斯特表示，另一個可能是，較高的地方（比如廚房水槽）讓貓感到安全，而牠們冷落的水碗可能位於一個有許多人經過的地方。

為什麼貓會吃草？

普羅烏斯特表示，一般來說，吃草或吃植物是貓的正常行為，有助於減少腸道寄生蟲，這很可能是野貓祖先所遺傳下來的特徵。佐蘭也補充，草是一種天然纖維，對腸胃健康很重要。

為什麼有些貓會用腿去猛敲門或其他平面呢？

塔夫茨大學獸醫學院榮譽退休教授杜曼認為，這是絕育公貓佯裝的噴尿標記行為（也就是劃地盤），牠們做了噴尿的動作，只是沒有排尿而已。

為什麼有的貓不喜歡被人摸肚皮呢？

普羅烏斯特解釋，貓的肚子和尾巴的毛囊對觸摸非常敏感，撫摸那裏可能會給貓咪過度的刺激。他還指出，貓喜歡被當成寵物，讓人撓腦袋，尤其是下巴和臉頰底下。這些部位都有會分泌氣味的腺體，貓也會用臉去蹭同伴，讓雙方的味道混合，形成集群的氣味，以便判斷誰與自己同夥。

普羅烏斯特說，要了解貓，最好是讀懂貓咪的肢體語言。佐蘭也同意，他還補充說，每隻貓都是獨立的個體，有各自的好惡，而牠們並不怕讓人知道牠們的喜好。

本文作者:呂玉嬋

(本文摘自 《講義雜誌 5月號》)