國外一名女網友日前上網發文求助，指稱自己因為不小心在浴缸中待了16小時，雙腳腳皮泡到發皺，皮膚還變灰、無血色，怵目驚心的特寫畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

根據《太陽報》報導，國外一名女網友23日在抖音（TikTok）帳號「@msdanalee」上傳一段6秒影片，畫面中可見，她的腳底、腳背和腳趾的皮膚，因為長時間浸水而滿是皺褶，就連膚色也出現發灰狀況，嚇得緊急PO網向大眾求助。

女子表示，自己因為「意外」在浴缸內待了16小時，「請問要怎麼快速讓我的腳恢復原來的樣子？」但並未說明為何會長時間待在浴缸內。

畫面曝光後，影片觀看次數已衝破44萬，留言數也高達900多則，不過眾人除了被女子發皺的腳皮嚇壞之外，也對於她在浴缸泡水16小時的行為感到不解，「這怎麼會是『意外』？」、「通常半個小時到40分鐘水就涼了，妳在裡面幹嘛？」、「如果真的是不小心睡著那可以理解，但怎麼會睡超過9個小時？」

不過也有其他網友認為，這可能是「壕溝足」，如果不及時治療，恐會使得腳部失去血液循環和神經功能，甚至產生更嚴重的併發症。