好朋友聚在一起總是不忘拍照留念，但若是照片中莫名多出一個人，就一點都不好玩了。英國一名女子日前找來多名好友到家中喝酒，期間拍下聚會合影，沒想到事後發現照片中竟「多出一位長髮女子」，讓她嚇到頭皮發麻。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自英國考文垂市（Coventry）的30歲女子蕾貝卡格拉斯寶（Rebecca Glassborow），是一名孩子的母親，去年10月曾找來6位好姐妹一同到家中徹夜狂歡，開心喝酒，期間不忘拍照記錄下難得的相聚時光。狂歡結束後，蕾貝卡拿出照片再度回味，沒想到竟然在7人的合影中，發現她們的背後多出一名長髮女子，只見她臉部蒼白並張大嘴巴、表情十分驚悚的看著鏡頭，讓蕾貝卡看到後背脊發涼，將照片公開到網路上。

蕾貝卡表示，平常她與孩子就住在這個公寓的樓上，先前躺在床上睡覺時，便曾看過黑影進入臥室中，有時候還會聽到一些奇怪的聲音，但那時候沒有多想，以為是隔壁鄰居發出來的噪音，後來透過鄰居口中得知，過去曾有一名男子在這間公寓的浴室中死亡，又看到照片中的「詭異女子」後，蕾貝卡便十分肯定「這棟公寓是個鬼屋」。

不少網友看到照片後紛紛留言「看起來那個臉也很像男的」、「確定不是光影折射嗎？」、「天哪！她的臉拍的好清楚」、「我光看照片也覺得頭皮發麻」、「妳還是趕快搬走吧」、「這種公寓我肯定不敢住了」、「妳應該要怕的是人不是鬼」，引起熱烈討論。