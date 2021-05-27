大陸四川大熊貓國家公園日前出現一具羚羊屍體，園區內工作人員便在附近裝設攝影機觀察，沒想到意外拍到黑熊與大貓熊共食畫面，有趣的是，黑熊一邊吃一邊抱著食物打滾，而大貓熊則較斯文的抱著骨頭啃，形成相當有趣的對比。

根據《新浪新聞》報導，四川大熊貓國家公園員工日前在老河溝區域，發現了一具羚牛屍體，便在附近裝設紅外線相機進行觀察，期間跑來一隻約重150公斤的黑熊，疑似聞到羚牛屍體味道而來，分別於4月30日、5月4和5月10日在該處出現。

直到5月13日，還拍到一隻大貓熊現身，更捕捉到牠抱著羚牛骨頭啃食的畫面，老河溝自然保護中心負責人劉小庚表示，黑熊一共來了3次，是非常常見的畫面，不過大貓熊的到來，卻讓他們感到意外，拍攝地點位於海拔約1,800公尺，大貓熊則長期生活於海拔2,600公尺區域，推測牠也是聞到羚羊氣味而來的。

從畫面可見，這一隻大貓熊約重100公斤，負責人劉小庚提到，儘管野生大貓熊主食為竹類，幾乎不會捕食其他動物，不過牠們畢竟也是雜食類動物，因此若發現動物屍體時，大貓熊也會吃一點，才會拍到大貓熊一改吃素的形象。

劉小庚更補充，為保護自然最好的狀態，因此他們並不會多做干預，讓羚羊通過被其他動物分食的方式回歸大自然，而此次發現的羚羊應該是病死的，除了拍到黑熊與大貓熊來進食，另外也拍到紅嘴藍鵲、巨嘴鴉等鳥類前來分食，羚羊屍體最終只剩部分骨骼與毛髮，而頭部則較完整，牛角仍清晰可見。