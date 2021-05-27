家中若是出現小蟲子，大部分的人都會下意識的用手將蟲子打死清除，但不是每種蟲子都能用手拍落。大陸一名母親日前看到3歲女兒臉上出現一隻小蟲子，便用手將蟲子拍落，沒想到女兒的臉上卻出現一道像是被火灼傷的傷疤，讓媽媽嚇得趕緊送醫治療。

根據大陸媒體《杭州日報》的報導，一名來自杭州的周姓女子，日前幫3歲女兒洗臉準備上床睡覺時，女兒的右邊臉頰上突然飛來一隻蟲子，她便用手將蟲子拍掉，避免女兒被蟲子咬傷，沒想到沒多久後女兒卻大哭了起來，周女一看發現女兒的臉上竟多出了一條約5公分的紅色條狀疤痕，但當下時間已晚，她只好先用藥膏安撫女兒入睡，但隔日醒來卻發現女兒臉上及眼周的疤痕越來越明顯，宛如被火燙傷般紅腫，讓她急得趕緊將女兒送去皮膚科。

女童的臉因被隱翅蟲的毒液沾到，因此出現巨大的傷疤。（圖／微博＠星星片場）

經過醫師診斷後發現，女嬰臉上的紅色疤痕很可能是接觸過某種毒液引發的急性皮膚炎，周女才想起前一晚打落的「隱翅蟲」，很可能就是牠所造成。醫生表示，若是身上停留隱翅蟲，千萬不要拍打或是揉搓，因為隱翅蟲停留在皮膚表面並無礙，但若是牠體內的毒液沾到皮膚上，便會引起片狀或是條狀的皰疹、膿包，嚴重的還可能會出現大面積的潰爛使淺層的皮膚壞死，因此若是看到隱翅蟲一定要小心的抖落或是吹走，若不小心沾到毒液可先用肥皂中和毒性，再到皮膚科就診。

網友看到新聞後紛紛留言「原來這種蟲子有毒，難怪每次打每次腫」、「這種蟲太可怕了」、「小時候的疤痕到現在還沒退呢」、「剛開始還以為是螞蟻還是蚊子，結果一打下去不得了，疤痕好久才退」。